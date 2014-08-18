Голый "Человек-паук" вскарабкался на балкон и устроил переполох в Кудрово

Поздно вечером 7 октября молодой человек с голым торсом устроил переполох во дворе дома №5 на Ленинградской улице в Кудрово. По словам очевидцев, "Человек-паук" под действием алкоголя или запрещенных веществ забрался на балкон. Снимать его пришлось спасателям. В сети появилось видео с места происшествия.
В неадекватном состоянии парень забрался по карнизам балконов жилого дома до пятого этажа. После он спустился до первого этажа, где застрял. Очевидцам пришлось вызывать экстренные службы. При этом спасателям не сразу удалось снять экстремала с балкона. Как рассказали свидетели ЧП, "Человек-паук" отчаянно сопротивлялся.
В итоге молодого человека эвакуировали и передали сотрудникам полиции. Информация об инциденте уточняется.
Ранее в Шушарах из квартиры, в которой нашли труп девушки, выпрыгнул мужчина.
Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Наталья Сергеева
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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