В Шушарах из квартиры, в которой обнаружили труп девушки, выпрыгнул мужчина

За падением мужчины наблюдали очевидцы. Он скрылся с места происшествия.

Вечером 7 октября в полицию Петербурга через номер "112" обратился житель поселка Шушары и рассказал, что с балкона третьего этажа квартиры на Московском шоссе упал мужчина. Об этом стало известного Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Со слов очевидцев, после падения мужчина скрылся с места происшествия. У дверей квартиры, из которой выпрыгнул петербуржец, нашли пьяного 26-летнего парня. Он пояснил, что проживает в этой квартире вместе со своей 27-летней супругой. Девушка не открывала мужу дверь и длительное время не выходила на связь.

После вскрытия двери в квартире обнаружили тело девушки без внешних признаков насильственной смерти. Она умерла примерно в период с 19:00 до 20:00. Труп направили в морг для установления точной причины смерти.

С места происшествия изъяли следы пальцев рук, 2 мобильных телефона. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мать обнаружила труп 4-летнего сына в квартире на Нахимова.

Фото: Piter.TV