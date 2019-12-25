Мать обнаружила труп 4-летнего сына в квартире на Нахимова

У мальчика было генетическое заболевание.

Утром 6 октября в дежурную часть полиции Петербурга обратилась 31-летняя безработная и рассказала, что обнаружила труп 4-летнего сына в квартире на улице Нахимова. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Женщина наткнулась на тело мальчика около 10 часов утра. Она рассказала, что у сына было генетическое заболевание. Внешних признаков насильственной смерти на погибшем не обнаружено.

Тело направили в морг. Известно, что семья, в которой проживал ребенок, на учете в полиции не состоит. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее петербурженка упала с 13 этажа после встречи с таможенником.

Фото: pexels.com