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Петербурженка упала с 13 этажа после встречи с таможенником
Сегодня, 9:46
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Петербурженка упала с 13 этажа после встречи с таможенником

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От полученных травм женщина скончалась.

Накануне утром в Приморском районе Петербурга произошла трагедия, в результате которой погибла 47-летняя женщина. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

В полицию обратилась родственница погибшей, которая находилась в соседней комнате, когда все случилось. Она рассказала, что незадолго до трагедии в квартиру к петербурженке на Школьной улице приходил сотрудник Северо-Западной оперативной таможни. Он разыскивал сына женщины.

После этого женщина упала с 13-го этажа и разбилась насмерть. Известно, что в отношении сына погибшей возбуждено уголовное дело по статье "Уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере".

Ранее мы писали, что в Петербурге перед судом предстанет таксист-мигрант, зарезавший другого водителя.

Фото: Piter.TV

Теги: падение с высоты
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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