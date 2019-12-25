В Петербурге перед судом предстанет таксист-мигрант, зарезавший другого водителя

Мужчина нанес потерпевшему удар ножом в грудь.

В Петербурге рассмотрят дело 24-летнего таксиста, который зарезал оппонента в ходе дорожного конфликта. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города.

По версии следствия, 22 мая этого года уроженец одной из Среднеазиатских стран повздорил в пробке с еще одним водителем. Инцидент произошел на пересечении Дальневосточного проспекта и улицы Крыленко. В ходе конфликта мигрант ударил своего оппонента ножом в грудь. Травма оказалась для потерпевшего смертельной. Мужчина умер в больнице.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Мигранту грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве матери-пенсионерки.

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