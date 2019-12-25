В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве матери-пенсионерки

В Петербурге задержали 44-летнего сына, подозреваемого в убийстве матери-пенсионерки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.
Ранее, 19 сентября, в СНТ "Строитель" в городе Кировске (Ленобласть) нашли труп 73-летней женщины. Позже выяснилось, что смерть наступила в результате тупой открытой травмы головы. На следующий день возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Днём 4 октября полиция задержала 44-летнего сына погибшей, который подозревается в её смерти. Мужчина задержан.
Ранее мы писали, что мужчина ранил соседа и застрелил его знакомого в ходе конфликта в Ленобласти.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все