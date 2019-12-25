Мужчина ранил соседа и застрелил его знакомого в ходе конфликта в Ленобласти

Пострадавшие напали на подозреваемого первыми.

Полиция расследует конфликт со стрельбой, в ходе которого один мужчина был ранен в ногу, а второго застрелили. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Ссора между двумя соседями по дачному участку Лысаковым А. и Авдеевым А. разгорелась вечером 18 сентября в СНТ "СКА" на улице Игровой. Между мужчинами был давний конфликт. В этот день Авдеев вместе с жителем Иркутской области напал на Лысакова. Направив в сторону оппонента предмет, похожий на пистолет, он стал угрожать ему убийством.

В ходе потасовки Лысаков выхватил пистолет и выстрелил Авдееву в ногу. Также он дважды выстрелил в сторону убегавшего с места происшествия знакомого соседа. Полученные травмы оказались для третьего смертельными. Его тело с огнестрельным ранением спины обнаружили в доме на участке указанного СНТ.

Авдеева с открытой черепно-мозговой травмой, переломом костей основания черепа, переломом 10 и 11 ребер слева, огнестрельным сквозным ранением правой голени, огнестрельным оскольчатым переломом обеих костей правой голени в тяжелом состоянии госпитализировали в Городскую больницу №3.

С места обнаружения трупа изъяли 10 пакетов с веществом растительного происхождения, в ста метрах от места происшествия в лесу лежал пистолет без номеров и патронов.

Лысакова задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее на Ириновском проспекте стражи порядка задержали подозреваемого в убийстве мужчину.

Фото: Piter.TV