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На Ириновском проспекте стражи порядка задержали подозреваемого в убийстве мужчину
Сегодня, 9:53
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На Ириновском проспекте стражи порядка задержали подозреваемого в убийстве мужчину

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По версии следствия, он ударил ножом 38-летнего друга.

Жителя Кудрово подозревают в убийстве человека. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В пятницу, 17 сентября, в квартире на Варшавской улице женщина нашла мертвым своего приятеля. На теле мужчины обнаружили колото-резаные раны. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". 

Накануне, 18 сентября, стражи порядка задержали у дома № 17 корпус 2 по Ириновскому проспекту жителя Кудрово. Его подозревают в убийстве 38-летнего мужчины. По версии следствия,  в пятницу задержанный выпивал с погибшим алкоголь. Между приятелями произошел конфликт, который закончился вооруженной дракой. Убив оппонента, мужчина скрылся.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе. Расследование дела продолжается.

Фото: Piter.tv

Теги: кудрово, полиция, убийство
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Новости СПб,

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