На Ириновском проспекте стражи порядка задержали подозреваемого в убийстве мужчину

По версии следствия, он ударил ножом 38-летнего друга.

Жителя Кудрово подозревают в убийстве человека. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В пятницу, 17 сентября, в квартире на Варшавской улице женщина нашла мертвым своего приятеля. На теле мужчины обнаружили колото-резаные раны. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Накануне, 18 сентября, стражи порядка задержали у дома № 17 корпус 2 по Ириновскому проспекту жителя Кудрово. Его подозревают в убийстве 38-летнего мужчины. По версии следствия, в пятницу задержанный выпивал с погибшим алкоголь. Между приятелями произошел конфликт, который закончился вооруженной дракой. Убив оппонента, мужчина скрылся.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе. Расследование дела продолжается.

Фото: Piter.tv