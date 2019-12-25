В садоводстве в Ленобласти нашли труп пенсионерки с проломленной головой

Смерть женщины наступила в результате тупой открытой травмы головы.

В Кировском районе Ленобласти выясняются обстоятельства смерти 73-летней пенсионерки. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Труп пожилой женщины нашли в массиве "Беляевский Мох" в СНТ "Строитель" в городе Кировске. Пенсионерка лежала в своем дачном доме с раной головы.

В ходе судебно-медицинской экспертизы было установлено, что смерть наступила в результате тупой открытой травмы головы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее мужчина ранил соседа и застрелил его знакомого в ходе конфликта в Ленобласти.

Фото: Piter.TV