На Весельной наркоман в красных трусах убегал от соседа с ружьем по карнизу

Сосед припугнул неадекватного парня ружьем, а тот поверил и спрятался за окном.

В субботу утром, 3 июля, полицейские вернули в квартиру мужчину, который вылез на карниз и боялся спуститься обратно. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Около 6 утра парень позвонил в полицию и рассказал оперативникам, что в его парадной стреляют из ружья. Стражи порядка прибыли в доме № 7 по Весельной улице и обнаружили на карнизе здания молодого человека в красных трусах. Они оперативно вернули его в квартиру.

Выяснилось, что информация о выстрелах была ложной. Заявитель находился в состоянии наркотического опьянения и поругался с соседом, которого разозлило неадекватного поведение мужчины. Мужчина был возмущен поступками наркомана и решил проучить его, сказав, что начнет стрелять из ружья. Парень "под кайфом" поверил словам мстителя, позвонил правоохранителям и решил дожидаться спасателей за окном в одних трусах. По словам свидетелей, он еле-еле стоял на ногах.

Ранее на Piter.tv сообщили, что жительница Кудрово вылезла из окна многоэтажки с одеялом и криками о помощи.

Видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор