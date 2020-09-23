Жительница Кудрово вылезла из окна многоэтажки с одеялом и криками о помощи

Дама перелезла через балкон третьего этажа и начала спускаться вниз по фасаду дома.

В Кудрово местная жительница спустилась на землю по фасаду здания. Об этом сообщили очевидцы в сообществе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Отважная женщина перелезла через балкон третьего этажа, прихватив с собой одеяло. Она громко звала на помощь и просила прохожих принять ее внизу. Автор видео тоже решил помочь беспокойной даме, поэтому остановил съемку и вместе с другими свидетелями события растянул одеяло под балконом. По словам очевидцев, женщина приземлилась благополучно и не пострадала.

Причина необычного поведения дамы неизвестна. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург