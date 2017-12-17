На улице Академика Байкова неадекват похитил собаку

Мужчина подошел к псу и отвязал его поводок, после чего увел чужую собаку в неизвестном направлении.

В пятницу, 2 июля, у поликлинике № 112 по улице Академика Байкова молодой человек украл щенка, который ждал хозяев на привязи у входа в медицинское учреждение. Об этом сообщили очевидцы в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Свидетели случившегося опубликовали в Сети видео с камер наблюдения, на котором можно заметить, как неизвестный парень подошел к собаке и увел ее прочь.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге мужчина пострадал, закрывая свою собаку от стаффордширских терьеров. Инцидент произошел 30 июня во дворе дома №13 по улице Комсомола. Бойцовские псы были и без намордников, и без поводков. Несмотря на то, что их хозяин был рядом, он не смог их сразу остановить. Момент происшествия попал на камеру.

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