Похитителей ящерицы их Ленинградского зоопарка отправили в СИЗО

Суд полагает, что редкое животное умерло в квартире вора.

Решением Петроградского районного суда Петербурга мужчина и женщина, укравшие редкую ящерицу из Ленинградского зоопарка, были отправлены под стражу до 16 октября. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Оба фигуранта обещали возместить ущерб зоопарку и настаивали на смягчении меры пресечения до запрета определенных действий.

Напомним, что мужчина и женщина проникли в террариум Ленинградского зоопарка и похитили акантозавра ещё 12 августа. Было возбуждено уголовное дело по статье "Кража", ущерб оценили в 21 тыс. рублей.

Позже региональный главк МВД сообщил о гибели ящерицы. Её нашли под окнами похитителей, которые уверяли, что она сама выпала с 12-ого этажа.

Однако у суда другая версия: в квартире животное сразу поместили в аквариум и купили нудный корм, однако через 2 дня ящерица скончалась. Похититель выбросил её в окно. Уточняется, что мужчина также держит геккона.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти