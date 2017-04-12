"Теплосеть" выплатит крупную сумму родителям за погибшего в кипятке сына в "Типичном Питере"

После прорыва трубы компания покинула помещения, но через некоторое время ребята решили вернуться за одеждой, тогда горячая вода и хлынула внутрь.

В четверг, 18 августа, Ленинский суд Петербурга рассмотрел гражданское дело по иску к АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" о взыскании компенсации причинённого морального и материального вреда родственникам погибшего в "Типичном Питере". Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Суд взыскал с компании в пользу Сергея Начинкина компенсацию морального вреда в размере 1,2 млн рублей, 87 тыс. в качестве расходов на ритуальные услуги, а также оплату услуг адвоката в размере 60 тыс. В пользу Юлии Начинкиной взыскали 1 млн рублей компенсации морального вреда и 60 тыс. — на оплату услуг представителя в суде.

Напомним, в конце сентября 2018 года на Измайловском проспекте прорвало трубу. В подвале, где располагалось антикафе "Типичный Питер", были 20-летние Андрей Начинкин и Максим Шустров, а также ещё двое. Молодые люди хотели отметить день рождение одного из ребят.

После прорыва трубы компания покинула помещения, но через некоторое время ребята решили вернуться за одеждой, тогда горячая вода и хлынула внутрь. Обоих нашли мертвыми. В прошлом году старшего диспетчера центральной диспетчерской службы "Теплосети" Евгения Емельянова приговорили к трём годам лишения свободы условно.

Фото: Piter.tv

