В Петербурге мужчина пострадал, закрывая свою собаку от стаффордширских терьеров

Инцидент произошел 30 июня во дворе дома №13 по улице Комсомола.

На петербуржца с собакой во время прогулки набросились два стаффордширских терьера. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

Инцидент произошел 30 июня во дворе дома №13 по улице Комсомола. Бойцовские псы были и без намордников, и без поводков. Несмотря на то, что их хозяин был рядом, он не смог их сразу остановить. Момент происшествия попал на камеру.

Пострадавший мужчина, чтобы спасти свою собаку, накрыл ее своим телом. В итоге травмы все равно получили и мужчина, и собака. Теперь с хозяином стаффордширских терьеров будет разбираться полиция.

В начале июня в Новом Девяткино алабай загрыз йорка на глазах у детей.

Видео: ВКонтакте / Калининский район Санкт-Петербурга