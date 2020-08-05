В Новом Девяткино алабай загрыз йорка на глазах у детей

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко дал поручение ветеринарной службе провести с привлечением прокуратуры и ГУВД все необходимые действия.

Алабай напал на маленькую собачку во дворах Нового Девяткино. Видео с моментом происшествия и просьбой о помощи распространилось по социальным сетям.

Автор поста в Instagram написал, что инцидент произошел с собакой ее соседки. Алабай 7 июня вырвался из вольера, который находится на частной стоянке. Крупная собака напала на йоркширского терьера, которого в этот момент на поводке держала 6-летняя девочка. Взрослые пытались отбить йорка, но тщетно. Там же на площадке находились и другие дети, которые всё это видели.

Хозяева погибшей собаки написали заявление в полицию с требованием привлечь владельца алабая к ответственности. Хозяйка йорка утверждает, что ей стали поступать звонки с угрозами, потому что стоянка, где был алабай, принадлежит водителю депутата.

Также стало известно, что в июне 2020 года этот алабай так же вырвался с загона и напал на ретривера. Но тогда собаку удалось спасти.

Под постом на просьбу о помощи откликнулся губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Год назад после нападения алабая в Петергофе пострадали три женщины.

Видео и скриншоты: Instagram / @ksusha_sky95