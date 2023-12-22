В Ленобласти возбуждено уголовное дело после гибели женщины от укусов алабая

Следователями СК проверяются различные версии происшествия.

Ночью 20 февраля на территории частного дома в поселке Назия Кировского района /Ленинградской области обнаружено тело 66-летней женщины с множественными рвано-кусаными ранами. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По предварительным данным установлено, что повреждения потерпевшей причинены собакой породы Алабай, которая самостоятельно выбралась из вольера и напала на хозяйку.

Следователями СК проверяются различные версии происшествия, назначены судебные экспертизы, допрашиваются очевидцы.

Фото: СК по Ленобласти