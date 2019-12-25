Три женщины пострадали после нападения алабая в Петергофе

Происшествие случилось в районе Троицкой Горы.

В районе Троицкой Горы в Петергофе собака породы алабай набросилась на трех женщин. Подробности происшествия сообщил портал "Мегаполис".

Первой от собаки пострадала 25-летняя девушка, которая встретилась с ней на Троицкой улице. Там же живет и хозяин алабая, отпустившего его на волю. Первую жертву укусили в ногу, руку и ягодицу. Очевидцы сообщили, что "куски мяса врачам пришлось снимать вместе с брюками". После этого поступили сообщения еще о двух жертвах.

Знакомые пострадавших обратились в полицию, на место происшествия прибыл участковый, который опросил свидетелей. Местные жители надеются, что хозяина алабая накажут за то, что по его недосмотру люди получили увечья.

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Фото: "Мегаполис"