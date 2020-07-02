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Инцидент с разбившим голову девочке мусором в Красногорске попал на видео

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Бытовые отходы приземлились на голову четырехлетней девочке.

Инцидент с выброшенным из окна и разбившим голову девочке мусором попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT. Очевидцы рассказали, что в подмосковном городе Красногорск на четырехлетнюю малышку упала гора мусора. Оказалось, что виновниками происшествия стали дети, которые решили выкинуть мусор из окна дома. В пакете оказалась стеклянная бутылка, которая приземлилась на голову жертве.

На кадрах видно, что пострадавшая вместе с семьей гуляла во дворе на Бульваре Космонавтов. Неожиданно девочка упала на асфальт. После этого к ней бросилась мать. В настоящее время девочка находится в реанимации, ее прооперировали.

Полиция установили при помощи камер наблюдения квартиру, в которой проживают виновные в произошедшем. В этот день к мальчику из данной квартиры приходили два друга из того же подъезда. 

 Новосибирской области женщина на год отправлена в колонию из-за собаки убившей 4-летнего малыша.

Видео: Telegram/LIFE SHOT

 
Теги: красногорск, мусор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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