В Новосибирской области женщина на год отправлена в колонию из-за собаки убившей 4-летнго малыша

Ребенок умер от травматического шока в больнице. Собака погрызла ребенку голову, шею и другие части тела.

Суд отправил хозяйку собаки-убийцы на год в колонию.

Прокуратура Новосибирской области сообщила, что состоялся суд в отношении хозяйки собаки, которая год назад насмерть загрызла малыша. Женщина обвинялась по статье "Причинение смерти по неосторожности. Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы сроком на один год.

2 июня 2019 года женщина на территории своего домовладения присматривала за 5 малолетними детьми. Рядом на привязи был пес, который вел себя агрессивно по отношению к детям. Женщина, имеющая опыт в воспитании детей, не предприняла попыток обезопасить детей от агрессивной собаки. Пес улучил момент и схватил 4-летнего мальчика. С множественными укусами головы, шеи и других частей тела мальчик был доставлен в больницу. Но, несмотря на все усилия медиков, мальчика спасти не удалось, он скончался от травматического шока.

Приговор в законную силу не вступил.

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