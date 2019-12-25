В Вольске Саратовской области соседский алабай загрыз 3-летнего мальчика

Мать искусанного малыша считает, что соседка целенаправленно натравила собаку на детей.

В Саратовской области 3-летний мальчик получил серьезные раны от зубов соседской собаки.

Инцидент произошел в Вольске Саратовской области. Мальчик в возрасте 3,5 лет вышел с частной территории, где он проживал, и побежал по улице. Из калитки соседей выскочил алабай и напал на малыша. Ребенка срочно госпитализировали в больницу. Его состояние оценивается как средней тяжести. Мать мальчика в соцсетях опубликовала фото своего ребенка, где видно насколько серьезно пострадал малыш.

Мать мальчика уверена, что соседка, хозяйка алабая, целенаправленно натравила собаку на детей. В пресс-службе регионального МВД сообщают, что разбираются с обстоятельствами нападения собаки на ребенка, сообщает издание "Взгляд - Инфо".

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Фото: static.mk.ru