В Южно-Сахалинске собака искусала ребенка на велосипеде

Владелец собаки не оказал помощь пострадавшему ребенку и ушел. Мальчику наложили 7 швов.

В Южно-Сахалинске пес сильно искусал 10-летнего мальчика.

Издание АСТВ/РУ со слов отца пострадавшего ребенка сообщает, что его 10-летнего ребенка искусала собака вечером 9 октября. Мальчик гулял с друзьями, и когда собирался уже выезжать со двора на велосипеде, от мужчины, который гулял с 2 собаками, к ребенку бросилась одна из них.

Животное повалило ребенка на землю и пыталось укусить за лицо. Испуганный мальчик прикрывал лицо руками. Из предплечья был вырвал кусок. К искусанному ребенку подошел владелец агрессивной собаки, сказал, что его собаки привиты и ушел, не оказав пострадавшему мальчику помощь.

В шоковом состоянии ребенок дошел до дома самостоятельно, а дома его состояние резко ухудшилось. Родители обратились в больницу, где мальчику наложили 7 швов. Родители обратились с заявлением в полицию, но мужчину с собаками пока не нашли.

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