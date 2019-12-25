В Саратовской области в сгоревшей "Ауди" нашли обгоревший труп владельца

Мужчина 45 лет сгорел заживо в своем автомобиле в городе Шиханы.

В Саратовской области в городе Шиханы 45-летнего мужчину нашли сгоревшим в своем автомобиле, сообщают региональные следственные органы СКР по Саратовской области.

За 15 минут до полуночи в МЧС поступил сигнал о возгорании автомобиля в одном из дворов. Приехавшие пожарные быстро справились с возгоранием. В машине обнаружено тело владельца.

Сейчас следственные органы выясняют все детали и обстоятельства произошедшего. Уже сейчас установлено, что возгорание началось в моторном отсеке. После проведения проверки будет вынесено процессуальное решение.

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Фото: СУ СК РФ по Саратовской области