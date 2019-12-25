На Курской объездной заживо сгорел 23-летний водитель

Его пассажирка госпитализирована в больницу.

Сегодня утром, 10 ноября, на Курской объездной дороге в ДТП погиб 23-летний водитель.

ГИБДД Курска сообщает, что 23-летний водитель на автомобиле ВАЗ 2112 ехал со стороны Москвы по направлению к Белгороду. На 527 километре водитель не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение, после удара машина загорелась.

Водитель погиб на месте. Его 31-летняя пассажирка госпитализирована в больницу. ГИБДД устанавливает все причины и обстоятельства ДТП.

Ранее:В Новосибирске нашли скелет неизвестного мужчины

Фото: ГИБДД по Курской области