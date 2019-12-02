В Набережных Челнах собака изувечила лицо 11-летней девочке

Собака накинулась на ребенка на остановке.

В Набережных Челнах собака напала на ребенка и порвала лицо.

Издание "Казанский репортёр" со ссылкой на Прокуратуру сообщает, что в Набережных Челнах на остановке собака породы американския акита напала на 11-летнюю девочку. Собака вцепилась ребенку в лицо. В результате нападения собаки девочка получила рваные раны лица и была госпитализирована в больницу. Ей была сделана операция.

Прокуратура сообщает, что хозяйка собаки установлена, это женщина 1975 года рождения.

Американская акита сравнительно молодая порода собак родом из Японии. Ее визитная карточка отличные сторожевые качества. Американская акита обладает очень устойчивой психикой. Агрессию она проявляет только при наличии опасности. Что произошло на остановке, не уточняется.

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Фото:vplate.ru