В Саратове на предприятии женщине оторвало руку

ЧП произошло на жировом комбинате.

На предприятии АО "Жировой комбинат" 55-летняя женщина лишилась руки.

Региональные следственные органы СКР по Саратовской области сообщили о несчастном случае на предприятии АО "Жировой комбинат". Оператор цеха по производству мыла, 55-летняя женщина, производила очистку шнека от остатков производства. Во время работ ее левая рука попала в измельчитель, и произошла частичная ампутация руки до локтевого сгиба. Женщину в срочном порядке госпитализировали в больницу.

По данному факту ведется доследственная проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение. Следователи произвели осмотр места происществия, изымается кадровая и производственная документация.

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Фото: СУ СК РФ по Саратовской области