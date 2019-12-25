В Саратове на предприятии женщине оторвало руку

На предприятии АО "Жировой комбинат" 55-летняя женщина лишилась руки.
Региональные следственные органы СКР по Саратовской области сообщили о несчастном случае на предприятии АО "Жировой комбинат". Оператор цеха по производству мыла, 55-летняя женщина, производила очистку шнека от остатков производства. Во время работ ее левая рука попала в измельчитель, и произошла частичная ампутация руки до локтевого сгиба. Женщину в срочном порядке госпитализировали в больницу.
По данному факту ведется доследственная проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение. Следователи произвели осмотр места происществия, изымается кадровая и производственная документация.
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Фото: СУ СК РФ по Саратовской области
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