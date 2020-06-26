Под Тамбовом разбился известный мотоблогер

В Тамбовской области разбился известный мотоблогер Diablo R1.
О смерти мотоблогера под ником Diablo R1 сообщил его друг.
Не вижу смысла это скрывать, ведь если не сегодня, то завтра вы об этом узнаете.
Санька с нами больше нет. Двигался из Тамбова в Волгоград,
при обгоне автомобиля врезался во встречно идущую фуру, скончался на месте.
pilot.zx6r
Он же опубликовал снимки с места трагедии.
Блогер Diablo R1 делал обзоры на мотоциклы и показывал видео с экстремальным вождением по трассе. Неоднократно были видео, где он в потоке ездит со скоростью около 300 километров в час.
Рilot.zx6r пишет, что манеру его езды обсуждали не раз, а везение когда-нибудь заканчивается. Diablo R1 было 31 год.
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Фото: Instagram/Рilot.zx6r
Видео: Instagram.Diablo R1
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