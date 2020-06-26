Под Тамбовом разбился известный мотоблогер

Diablo R1 погиб в ДТП по дороге из Тамбова в Волгоград.

В Тамбовской области разбился известный мотоблогер Diablo R1.

О смерти мотоблогера под ником Diablo R1 сообщил его друг.

Не вижу смысла это скрывать, ведь если не сегодня, то завтра вы об этом узнаете.

Санька с нами больше нет. Двигался из Тамбова в Волгоград,

при обгоне автомобиля врезался во встречно идущую фуру, скончался на месте. pilot.zx6r

Он же опубликовал снимки с места трагедии.

Блогер Diablo R1 делал обзоры на мотоциклы и показывал видео с экстремальным вождением по трассе. Неоднократно были видео, где он в потоке ездит со скоростью около 300 километров в час.

Рilot.zx6r пишет, что манеру его езды обсуждали не раз, а везение когда-нибудь заканчивается. Diablo R1 было 31 год.

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Фото: Instagram/Рilot.zx6r

Видео: Instagram.Diablo R1