Молодая итальянская футболистка погибла в ДТП

Спортсменка на скутере врезалась в грузовик.

Арианна Вароне, футболистка женской команды по футболу, погибла в ДТП в возрасте 21 год.

Итальянская Федерация футбола на своем официальном сайте сообщила о гибели в ДТП члена женской футбольной команды Арианны Вароне. По сообщениям в местных СМИ девушка врезалась на скутере в грузовик недалеко от Милана.

Арианна Вароне играла в составе женской футбольной команды "Риоццезе".

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Фото:Instagram/varonearianna