  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Молодая итальянская футболистка погибла в ДТП
Сегодня, 11:16
87
MShaffter

Молодая итальянская футболистка погибла в ДТП

0 0

Спортсменка на скутере врезалась в грузовик.

Арианна Вароне, футболистка женской команды по футболу, погибла в ДТП в возрасте 21 год.

Итальянская Федерация футбола на своем официальном сайте сообщила о гибели в ДТП члена женской футбольной команды Арианны Вароне. По сообщениям в местных СМИ девушка врезалась на скутере в грузовик недалеко от Милана. 

Арианна Вароне играла в составе женской футбольной команды "Риоццезе".

Ранее:18-летняя блогер Настя Тропицель разбилась насмерть на Бали

 

Фото:Instagram/varonearianna

Теги: новости италия, погибла футболистка, происшествия в мире, разбилась в дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Мировые новости, Спорт, Футбол в России и Европе,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии