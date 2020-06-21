18-летняя блогер Настя Тропицель разбилась насмерть на Бали

На ее канал в Instagram было подписано 1,1 млн человек.

На бали в ДТП погибла 18-летняя инстаграм-блогер Настя Тропицель. Информацию о смерти девушки подтвердили ее родители в аккаунте блогера.

По информации СМИ, девушка вместе со своим другом ехали на мотоциклах на проспекте Сансет Роуд. В какой-то момент они столкнулись, Тропицель потеряла управление и врезалась в забор. От полученных травм блогер скончалась

Настя Тропицель получила широкую популярность своими материалами про фриланс, заработок в интернете и самосовершенствовании. На ее канал в Instagram подписалось 1,1 млн человек.

Видео: instagram.com/nastyatropi