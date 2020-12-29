Хозяйка таксы, загрызшей другую собаку, заплатит штраф

Собака не пережила нападения и скончалась от полученных травм.

Красногвардейский районный суд Петербурга вынес решение по исковому заявлению петербурженки, чья собака умерла после нападения таксы другой девушки около трех назад.

Инцидент произошел у одного из домов по проспекту Энтузиастов. Такса петербурженки набросилась на собаку истца. Женщина попросила успокоить животное, но хозяйка "оскорбила истицу грубой нецензурной бранью, нанесла многочисленные удары по голове и спине, после чего вцепилась ей в волосы".

Врачи зафиксировали ссадину правой скуловой области, укус на одном из пальцев правой кисти, а также вырванный клок волос. Собака скончалась от полученных травм.

Владелица таксы заплатит материальный ущерб в сумме 6 844, 30 рубля, а также компенсацию морального вреда в размере 15 000 рублей.

Ранее мы писали, что в Петербурге в СИЗО нашли мертвым фигуранта дела о насилии над детьми.

Фото: Piter.TV