Неизвестные похитили корги у жительницы Петергофа

Собаке всего 1,5 года.

В Петергофе двое неизвестных похитили у местной жительницы собаку породы корги. Об этом 9 июня пишет "Фонтанка".

Утром в воскресенье женщина отправилась на прогулку со своим питомцем. К ней подбежали мужчины в медицинских масках, которые за несколько секунд перерезали поводок с собакой, после чего сели в автомобиль Lada вишневого цвета и скрылись.

По словам хозяйки украденного корги, питомца по кличке Яша дома зовут "Ящиком". Собаке всего 1,5 года. Также отмечается, что у женщины был конфликт с соседом, однако утверждать, что он причастен к похищению питомца, она не берется.

Ранее на Piter.TV: в Красносельском районе Петербурга пропала собака, ждущая своего хозяина с СВО.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)