Раскрыты подробности нападения на детский сад в Кудрово

В полицию поступили сразу два вызова о неадекватном поведении.

Официальные органы отреагировали на сообщения об инцидентах в Кудрово. В полицию поступили два сообщения о тревожном поведении двух различных мужчин: один, как ранее сообщалось, ворвался в детский сад с ножом, другой залез на крышу беседки на детской площадке.

Согласно комментарию источника Piter.TV в правоохранительных органах, по обоим вызовам были отправлены наряды полицейских. Источники уточняют, что в первом случае мужчина заявился с ножом в пустой детский сад - в полицию обратился завхоз учреждения. Во втором случае очевидцы неадекватного поведения мужчины на детской площадке сняли происходящее на видео.