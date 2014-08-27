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Раскрыты подробности нападения на детский сад в Кудрово

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В полицию поступили сразу два вызова о неадекватном поведении.

Официальные органы отреагировали на сообщения об инцидентах в Кудрово. В полицию поступили два сообщения о тревожном поведении двух различных мужчин: один, как ранее сообщалось, ворвался в детский сад с ножом, другой залез на крышу беседки на детской площадке. 

Согласно комментарию источника Piter.TV в правоохранительных органах, по обоим вызовам были отправлены наряды полицейских. Источники уточняют, что в первом случае мужчина заявился с ножом в пустой детский сад - в полицию обратился завхоз учреждения. Во втором случае очевидцы неадекватного поведения мужчины на детской площадке сняли происходящее на видео.  

Теги: кудрово, нападение на детский сад, неадекватное поведение, опасное поведение на детской площадке, официальный комментарий, чп в кудрово
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей,

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