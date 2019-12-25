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Очевидец: мужчина с ножом проник на территорию детского сада в Кудрово
Сегодня, 15:16
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Очевидец: мужчина с ножом проник на территорию детского сада в Кудрово

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Мужчина с места происшествия скрылся до приезда полиции.

В Кудрово на территорию частного детского сада, который находится на Европейском проспекте, проник неизвестный мужчина с ножом. Об этом сообщил очевидец в социальной сети "ВКонтакте" в группе "Жизнь в Кудрово".

Мужчина на замечания отвечал, чтобы прохожие вызывали полицию. Обстоятельства происшествия уточняются. 

Ранее в Петербурге зарезали руководителя рабочего дома для людей, находящихся в трудной ситуации. На него с ножом напала постоялица дома. 

Фото: ВКонтакте / Жизнь в Кудрово

Теги: детский сад, кудрово
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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