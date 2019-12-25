Очевидец: мужчина с ножом проник на территорию детского сада в Кудрово

В Кудрово на территорию частного детского сада, который находится на Европейском проспекте, проник неизвестный мужчина с ножом. Об этом сообщил очевидец в социальной сети "ВКонтакте" в группе "Жизнь в Кудрово".
Мужчина на замечания отвечал, чтобы прохожие вызывали полицию. Обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее в Петербурге зарезали руководителя рабочего дома для людей, находящихся в трудной ситуации. На него с ножом напала постоялица дома.
Фото: ВКонтакте / Жизнь в Кудрово
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