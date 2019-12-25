В Петербурге зарезали руководителя рабочего дома для людей, находящихся в трудной ситуации

В Петербурге зарезали руководителя центра оказания помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.
В центре оказания помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, который находится на Зины Портновой, постоялица напала с ножом на двух людей. Е. в сильном алкогольном опьянении ударила ножом женщину, которая с непроникающим колото-резаным ранением левой половины грудной клетки была госпитализирована. Также Е. ударила ножом руководителя центра, который скончался на месте происшествия.
Возбуждено уголовное дело.
На прошлой неделе в квартире на Пионерстроя женщина зарезала подругу. Женщина пояснила, что после совместного распития спиртных напитков между ними произошла ссора, в результате которой она ударила подругу ножом.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
CEKС 3НAKОМCТBA Бecплaтнo, aнoнимнo, pеальныe фoтки и дeвки cами xoтят, бeз шлюx и paзвoдил. Peгайcя и yжe ceгoдня у тeбя бyдeт ceкc! Cам пocтoянно тaм цeпляю тeлoк, вoт caйт ---- http://bit.do/su4ky