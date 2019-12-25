В Петербурге зарезали руководителя рабочего дома для людей, находящихся в трудной ситуации

Также она ранила женщину. Всё происходило в самом центре, который находится на улице Зины Портновой.

В Петербурге зарезали руководителя центра оказания помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В центре оказания помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, который находится на Зины Портновой, постоялица напала с ножом на двух людей. Е. в сильном алкогольном опьянении ударила ножом женщину, которая с непроникающим колото-резаным ранением левой половины грудной клетки была госпитализирована. Также Е. ударила ножом руководителя центра, который скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело.

На прошлой неделе в квартире на Пионерстроя женщина зарезала подругу. Женщина пояснила, что после совместного распития спиртных напитков между ними произошла ссора, в результате которой она ударила подругу ножом.

Фото: Piter.tv