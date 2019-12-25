В квартире на Пионерстроя женщина зарезала подругу

Между подругами во время застолья произошла ссора.

В квартире на Пионерстроя во время застолья женщина зарезала свою подругу. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Прибывший наряд полиции обнаружил в квартире труп 39-летней женины. По подозрению в совершении преступления была задержана подруга убитой. Женщина пояснила, что после совместного распития спиртных напитков между ними произошла ссора, в результате которой она ударила подругу ножом.

Возбуждено уголовное дело.

В конце июля муж порезал жену и убил приятеля во время пьяной ссоры в квартире на Науки. Стражи порядка установили, что около 22 вечера после совместного распития спиртных напитков у мужчины возник конфликт с женой и приятелем.

Фото: pexels