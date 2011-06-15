Муж порезал жену и убил приятеля во время пьяной ссоры в квартире на Науки

Женщину госпитализировали с ножевым ранением спины. Погибший получил неустановленным предметом по голове.

Вечером 26 июля в дежурную часть полиции Петербурга обратился 49-летний гражданин Азербайджана и рассказал о пьяной ссоре, которую устроил сам в квартире на проспекте Науки. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Стражи порядка установили, что около 22 вечера после совместного распития спиртных напитков у мужчины возник конфликт с женой и приятелем. Он схватил нож и порезал им свою супругу. Приятеля ударил неустановленным предметом по голове, в результате чего тот скончался на месте происшествия.

Жену госпитализировали в удовлетворительном состоянии с непроникающим ножевым ранением спины. От помощи медиков она отказалась. Подозреваемого задержали, в отношении него составили административный протокол.

Из квартиры изъяли следы рук, биоматериалы, вырез обоев, одежду жены и убитого, нож. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что школьник зарезал неприятеля на Пулковском шоссе.

Фото: Piter.TV