Школьник зарезал неприятеля на Пулковском шоссе

19-летний юноша скончался в машине скорой помощи.

В Московском районе ночью 23 июля произошла драка, в результате которой погиб молодой человек. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Ножевое ранение подросток получил у ночного магазина на Пулковском шоссе, 89. От потери крови пострадавший скончался в машине скорой помощи. Известно, что ранили юношу в грудь.

На месте случившегося сотрудники полиции задержали 17-летнего уроженца Азербайджана. По версии следствия, именно он убил жителя Петербурга.

Ранее на Piter.tv сообщили, что жительница Петербурга спасалась от мужчины и попала в изолятор.

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