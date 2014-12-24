Жительница Петербурга спасалась от мужчины и попала в изолятор

Женщина находилась в федеральном розыске.

В Красносельском районе задержали женщину, которая звала полицию на помощь. Выяснилось, что дама находилась в федеральном розыске. Об этом сообщила "Фонтанка" 24 июля.

В пятницу, 23 июля, в правоохранительные органы позвонила жительница дома № 26/2 по проспекту Героев. Женщина рассказала полицейским, что в доме зовет на помощь неизвестная. Стражи порядка прибыли на место случившегося. В окне они увидели кричащую женщину, за спиной которой стоял мужчина. Оперативники вызволили напуганную жительницу Петербурга из беды. Проверив документы дамы, полицейские задержали ее. Оказалось, что 36-летняя уроженка Суоярви находилась в федеральном розыске. Сейчас гражданка находится в изоляторе временного содержания.

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Фото: Piter.tv