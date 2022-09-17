Задержан один из напавших на прохожего в Московском районе Петербурга

Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и о предъявлении обвинения.

Следственный отдел по Московскому району ГСУ СК РФ по Петербургу продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Задержан один из напавших на прохожего у дома по улице Ленсовета не позднее 15 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 16 октября.

По версии следствия, 17-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья с иными лицами напал на прохожего и спровоцировал драку в общественном месте.

В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий задержан один из соучастников подозреваемого – 18-летний молодой человек. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и о предъявлении обвинения.

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура контролирует ход расследования драки на Ленсовета.

Фото: Piter.TV