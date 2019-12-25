Прокуратура контролирует ход расследования драки на Ленсовета

Сейчас правоохранители ищут, подозреваемого в хулиганстве, молодого человека

Прокуратура Московского района Петербурга контролирует ход и результаты расследования по уголовному делу, возбужденному по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, 17-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья 15 октября 2023 года около дома на улице Ленсовета из хулиганских побуждений напал в общественном месте на прохожего и спровоцировал драку.

Сейчас преступника ищут, а также устнавливается наличие других подобных случаев, совершенных подозреваемым.

Ход и результаты расследования по уголовному делу контролируются прокуратурой Московского района Петербурга.

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Фото: Piter.TV

