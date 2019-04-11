Мигранты подрались из-за женщины в кафе на Достоевского

В результате два участника драки были госпитализированы. После оказания медицинской помощи на них составлены административные протоколы.

Во вторник, 17 октября, в 23:55 в экстренные службы поступило сообщение о групповой драке у кафе на улице Достоевского. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшими нарядами полиции на месте происшествия задержаны граждане страны ближнего зарубежья 29, 41, 33, 42, 34, 25, 38, 31, 36, и 23 лет. Установлено, что по указанному адресу у четырёх задержанных в ходе внезапно возникшей ссоры произошла драка из-за женщины с гражданинами другой сопредельной республики 34 и 29 лет.

В результате два участника драки были госпитализированы с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом носа, грудной клетки и верхних конечностей в удовлетворительном состоянии. После оказания медицинской помощи на них составлены административные протоколы по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что в квартире на Дачном проспекте найден труп с синяками и ссадинами.

Видео: Piter.TV