В квартире на Дачном проспекте найден труп с синяками и ссадинами

Хозяин квартиры доставлен в отделение полиции, в отношении него составлен административный протокол по ст. 20.1 ч.1 КоАП РФ.

В среду, 18 октября, в экстренные службы поступило сообщение от 66-летнего петербуржца о том, что в его квартире по Дачному проспекту обнаружен труп мужчины с телесными повреждениями. Об этом стало известно Piter.TV.

В результате выезда по указанному адресу правоохранителями был обнаружен труп 41-летнего мужчины с ссадинами и синяками на лице. Тело. лежало на полу лицом вниз.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Хозяин квартиры доставлен в отделение полиции, в отношении него составлен административный протокол по ст. 20.1 ч.1 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцу насквозь прострелили бедро на севере города.

Фото: Piter.TV