Арбитраж наложил арест на акции АО "Петербургский нефтяной терминал"

Терминалу также запрещено прекращать производственную деятельность и предпринимать действия, способные ухудшить положение сотрудников.

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области наложил арест на все акции АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ), сообщает РБК.

Под арест попали ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, а также доли в уставных капиталах различных юридических лиц. Терминалу также запрещено прекращать производственную деятельность и предпринимать действия, способные ухудшить положение сотрудников.

Участники процесса вправе обратиться в суд с ходатайством об отмене обеспечительных мер. Следующее судебное заседание по делу назначено на 13 февраля. В АО "Петербургский нефтяной терминал" отказались комментировать данное решение суда.

Генеральная прокуратура подала иск в арбитражный суд 19 января. Прокуратура требует передать в государственную собственность 2753 акции ПНТ и признать недействительными сделки, совершенные в период с 2016 по 2020 год.

Ранее мы сообщили о том, что "Охотничий домик" в Удельном парке просят выставить на публичные торги.

Фото: АО "Петербургский нефтяной терминал"