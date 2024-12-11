"Охотничий домик" в Удельном парке просят выставить на публичные торги

Проведенная пять лет назад оценка здания показала, что оно находится в неудовлетворительном состоянии: отсутствуют окна, двери, крыша, имеются биологические поражения и граффити, утрачены штукатурка и краска.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти принял к рассмотрению иск Комитета имущественных отношений города (КИО) к ООО "Картман и Брофловски" о взыскании задолженности в размере 16,8 миллионов рублей. Комитет также требует наложить арест на здание ресторана "Охотничий домик", входящее в состав регионального памятника "Удельный парк". Однако КИО не настаивает на возвращении объекта городу, а предлагает выставить его на публичные торги за 22,3 миллиона рублей.

Здание "Охотничного домика" представляет собой одноэтажное строение с ротондой и колоннами. Первоначально оно было построено как ресторан в стиле сталинского ампира и носило название "Лесной". Открытие заведения состоялось в конце 1950-х годов, и оно функционировало до начала 2000-х. Название впоследствии сменилось на "Охотничий домик", а в 2010 году произошел пожар, вызвавший значительные разрушения.

Проведенная пять лет назад оценка здания показала, что оно находится в неудовлетворительном состоянии: отсутствуют окна, двери, крыша, имеются биологические поражения и граффити, утрачены штукатурка и краска. В мае 2022 года ресторан был приобретен ООО "Картман и Брофловски" за 22,3 миллиона рублей.

Тем не менее, как следует из материалов дела, компания допустила нарушения графика выплат за приобретение. Задолженность составила 14,1 миллиона рублей. Помимо этого, комитет начислил неустойку за просрочку платежа и назначил штраф.

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Фото: citywalls.ru