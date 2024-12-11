СПбГУ выселяет Центр творческих встреч "Эльба" из Манежа Первого кадетского корпуса

Центр арендовал помещения в федеральном памятнике последние 25 лет.

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) инициировал выселение Центра творческих встреч "Эльба" из помещений Манежа Первого кадетского корпуса. Как сообщается на сайте вуза, срок аренды помещений, которые Центр занимал последние 25 лет, истек 1 сентября 2024 года.

В ноябре прокуратура Василеостровского района выявила нарушения в использовании объекта. Директор "Эльбы" был привлечён к административной ответственности.

Ранее Центр пытался продлить аренду на 25 лет, но университет отказал. Арбитражный суд поддержал позицию СПбГУ, отклонив иск "Эльбы". Среди совладельцев Центра — музыканты Валерий Гергиев и Юрий Башмет.

Ранее Piter.TV сообщал, что прокуратура Петербурга потребовала обеспечить сохранность "Дома А.А. Еремеевой".

Фото: Piter.TV