Прокуратура Петербурга потребовала обеспечить сохранность "Дома А.А. Еремеевой"

Проверка показала, что на объекте культурного наследия регионального значения проводятся ремонтные работы на крыше без предварительного одобрения КГИОП.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга проверила соблюдение законодательства о сохранении объектов культурного наследия.

Проверка показала, что на объекте культурного наследия регионального значения "Дом А.А. Еремеевой", расположенном по адресу: Петербург, 5-я линия В.О., д. 46, проводятся ремонтные работы на крыше без предварительного одобрения КГИОП.

Такие действия могут привести к разрушению архитектурного стиля здания, что неприемлемо. Крыша, ее конфигурация, включая высоту конька, шатры на башнях, шпили и кровельный материал, считаются неотъемлемой частью памятника архитектуры, пояснили в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Прокуратура направила предписание организации, занимающейся ремонтом крыши, с требованием немедленно получить разрешение на выполнение работ от КГИОП.

Ранее мы сообщили о том, что КГИОП судится с руководством петербургского яхт-клуба из-за дебаркадеров.

Фото: citywalls.ru