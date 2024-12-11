КГИОП судится с руководством петербургского яхт-клуба из-за дебаркадеров

Комитет несколько раз фиксировал нарушения в период с апреля по октябрь 2024 года, когда на территории Галерной гавани были обнаружены строительные конструкции, контейнеры, понтоны и бытовой мусор.

Компания ООО "Марина" планирует построить в Галерной гавани дебаркаеры для постоянного проживания, что привело к судебному разбирательству с КГИОП. Как пишет spb.aif.ru, в комитете считают, что руководство яхт-клуба нарушило охранное законодательство. В то время как ООО "Марина" планировала инвестировать 1,5 миллиарда рублей в строительство 20 домов-дебаркаеров для туристов, это считается незаконным. На данный момент построено три из них.

Комитет несколько раз фиксировал нарушения в период с апреля по октябрь 2024 года, когда на территории Галерной гавани были обнаружены строительные конструкции, контейнеры, понтоны и бытовой мусор.

Представитель ООО "Марина" не присутствовал на заседании. Компания собирается оспорить назначенный штраф. Также против яхт-клуба рассматривается дело в Арбитральном суде Петербурга и Ленобласти. Суд в прошлом году запретил компании вести строительные работы на территории Галерной гавани без разрешения Комитета по охране культурного наследия. Осенью суд узнал, что компания продолжает игнорировать решение суда, после чего ей был назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

Следующий судебный процесс по этому вопросу пройдёт в Арбитражном апелляционном суде Петербурга 14 января.

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Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура