На Гороховой улице суд закрыл хостел в квартире жилого дома

В соответствии с действующим законодательством, оказание гостиничных услуг, в том числе хостелов, в жилых помещениях не допускается.

По требованию прокуратуры хостел прекратит деятельность в квартире жилого дома на Гороховой улице. Об этом рассказала прокуратура Адмиралтейского района.

Было установлено, что одна из жилых квартир в доме 39 по Гороховой улице переоборудована для оказания гостиничных услуг. Информация о возможности заселения в хостел распространялась в интернете.

В соответствии с действующим законодательством, оказание гостиничных услуг, в том числе хостелов, в жилых помещениях не допускается. Прокурор Адмиралтейского района направил в суд исковое заявление об обязании собственника использовать квартиру по назначению.

Исковые требования прокурора района удовлетворены в полном объеме. После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

Также хостел в жилой квартире на Северном проспекте закроют по иску прокурора.

Фото: unsplash