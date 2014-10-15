Хостел в жилой квартире на Северном проспекте закроют по иску прокурора

Установлено, что собственник переоборудовал жилье под отель.

По коллективному иску петербуржцев прокуратура Выборгского района провела проверку исполнения федерального законодательства при организации гостиничных услуг. В одной из жилых квартир в доме 6к1 по Северному проспекту расположен хостел, рассказали в надзорном ведомстве 16 декабря.

Установлено, что собственник переоборудовал жилье под отель, информация о возможности заселения распространялась в интернете. Прокурор района направил в суд исковое заявление об обязании мужчины устранить нарушения жилищного законодательства и использовать квартиру по назначению.

Требования районной прокуратуры удовлетворены в полном объеме, а ответчик не согласился с решением суда и обжаловал его в Санкт-Петербургский городской суд.

Судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда оставила решение районного суда без изменения, апелляционную жалобу ответчика – без удовлетворения, признав исковые требования прокурора Выборгского района правомерными.Фактическое исполнение судебного постановления находится на контроле прокуратуры района. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

Фото: Piter.TV