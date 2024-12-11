Стрелкову отказали в рассмотрении жалобы по делу о призыве к экстремизму

В январе 2024 года Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии.

Бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) отказали в рассмотрении жалобы по делу о призыве к экстремизму. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Верховный суд РФ.

В конце января 2024 года Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии. В мае того же года Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор. Решением Верховного суда Стрелкову отказали в рассмотрении надзорной жалобы. Напомним, в отношении экс-министра обороны ДНР было возбуждено уголовное дело в июле 2023 года за его посты в Telegram-канале.

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Фото: Piter.tv